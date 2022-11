Antiracket “Giordano” riammessa nell’elenco della prefettura di Caltanissetta

In settimana, si è concluso in primo grado un importante procedimento giudiziario, scaturito dall’inchiesta antimafia “Stella cadente”, partita sulla base di denunce presentate da esercenti sostenuti dall’antiracket. All’associazione “Gaetano Giordano” è stato riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni. Le indagini sull’ex presidente Renzo Caponetti riguardano l’ottenimento di fondi per le vittime di estorsione. Il riesame ha deciso la restituzione delle somme che erano state sequestrate. La scorsa settimana, invece, è stato commemorato il ricordo del trentennale dell’omicidio del coraggioso commerciante Gaetano Giordano, ucciso dai clan per la sua opposizione al racket delle estorsioni.