Antonio Ruvio coordinatore regionale di Casartigiani

Gela. Un importante riconoscimento per Antonio Ruvio, che entra nel direttivo regionale di Casartigiani come coordinatore. Un incarico di responsabilità ma carico di nuove e stimolanti sfide per Ruvio. ”La situazione congiunturale continua a non essere favorevole – ha detto – ma Casartigiani ha una spina dorsale molto forte: abbiamo un presidente di assoluta qualità e il Consiglio direttivo è composto da imprenditori di alto profilo. Sono certo che con questi dirigenti e con il lavoro che verrà portato avanti, riusciremo a superare la crisi”.

L’associazione per Ruvio deve incidere sulle politiche del territorio e sulle scelte economiche. Le nostre imprese sono piccole ma conferiscono alla catena del valore di mille filiere un gran contributo in termini di qualità, creatività, accuratezza. La Sicilia ha tanto da dare al nostro Paese e non devono imitare nessuno, casomai prendere esempio dai casi virtuosi delle altre regioni avanzate.