Danza latino-americano, Giulia D’Alessandro tra le migliori ballerine del mondo

Nel 2015 è arrivata in finale alla prestigiosa Blackpool ( UK) al “Rising Star Blackpool Dance Festival” nella categoria Amatori partecipando per l’Italia. Nel 2017 Giulia si è laureata campionessa koreana nella categoria Amatori in coppia con un ballerino di Seoul.

Dal 2021 è in coppia con Giulio Ferrante di Caltagirone, che coordina una scuola di danza ad Alicante nella Comunità Valenzana. Da quest’anno hanno iniziato a competere come “Professionisti” per l’Italia.