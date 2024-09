Anziana ha rischiato la vita, la vicina l’ha salvata: poi trasferita in ospedale

Gela. Probabilmente, se non fosse intervenuta la sua vicina di casa non ce l’avrebbe fatta. Un’anziana donna, nella sua abitazione in centro storico, ha rischiato di morire a causa del sangue perso, forse per un incidente domestico. Le sue richieste di aiuto sono state percepite da un’altra donna, che vive nei pressi. Si è precipitata dalla vicina. Le ha prestato i primi soccorsi e contattato subito i sanitari del 118 che sono arrivati sul posto.