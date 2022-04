Anziana perseguitata dall’ex marito, pesanti accuse ma non sarà processato: è morto

Gela. Un matrimonio naufragato dopo decenni e con i due coniugi ormai oltre i settanta anni. Non c’erano più le condizioni per andare avanti. Dopo la separazione, però, l’ex marito avrebbe iniziato a prendere di mira la consorte, che rimase a vivere nello stesso stabile. Erogazione idrica bloccata e lo stesso sarebbe accaduto per altre utenze, che però la donna pagava regolarmente, seppur si trovasse in una situazione economica difficile. Nei confronti di lui, i pm della procura, a seguito di denunce ed esposti, sono giunti a contestare accuse pesanti, compreso lo stalking. L’uomo, però, non ne potrà rispondere a processo.