Anziani al gelo in una casa di riposo abusiva nel Catanese, una denuncia

CATANIA (ITALPRESS) – I carabinieri del Nas di Catania hanno accertato che il titolare di una casa di riposo aveva ampliato la capienza ricettiva della struttura, collocando gli anziani in due ulteriori unità abitative che, però erano sprovviste di autorizzazione comunale. Gli ospiti alloggiavano in ambienti fatiscenti, privi del previsto certificato di prevenzione incendi e senza alcun tipo di riscaldamento, nonostante le temperature rigide del periodo. Durante l’ispezione, i militari del Nas hanno inoltre accertato che al sovrannumero di anziani non corrispondevano altrettanti posti letto, quindi alcuni erano costretti a dormire su divani. Sulla base degli indizi raccolti, il titolare è stato denunciato per i reati di maltrattamento, omessa comunicazione degli alloggiati all’autorità di pubblica sicurezza e mancanza di certificato prevenzione incendi. Il Comune dove è situata la struttura, ha emesso un’ordinanza di sospensione dell’attività con conseguente diffida di trasferimento degli anziani ospiti in strutture autorizzate.– foto ufficio stampa Carabinieri Nas –(ITALPRESS).