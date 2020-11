Anziani sfruttati e derubati, parla una delle vittime: “Minacciato per ritirare accuse”

Gela. Alcuni imputati, tra quelli che lo avrebbero costretto per anni a versare denaro e a rinunciare a quello che aveva, li ha riconosciuti e indicati in aula. E’ stato sentito uno degli anziani che secondo i pm della procura e i carabinieri sarebbe stato vittima di un gruppo organizzato, composto da gelesi e romeni. Il testimone, rimasto solo dopo la separazione dalla moglie e in uno stato di forte depressione, ha ricordato diversi episodi, concentrando le proprie dichiarazioni sulla figura di Emanuele Murana, che per gli inquirenti avrebbe organizzato un presunto giro di badanti, per sfruttare economicamente diversi anziani. L’uomo sentito in aula, davanti al collegio penale del tribunale presieduto dal giudice Miriam D’Amore (a latere Ersilia Guzzetta ed Eva Nicastro), ha risposto alle domande del pm Ubaldo Leo. Ha spiegato che Murana sarebbe stato ospite nella sua abitazione per almeno dodici anni, anche con due giovani, con i quali in periodi diversi avrebbe avuto delle relazioni sentimentali. Non solo i fatti che hanno portato all’indagine “San Giuseppe”, ma il testimone, seppur con difficoltà, ha anche ammesso di essere stato minacciato dopo l’arresto di Murana. Avrebbe dovuto ritrattare le dichiarazioni che aveva fornito agli inquirenti.