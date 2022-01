Anziano morto in ospedale, in aula sentito il figlio: medico a giudizio

Gela. Ci sarebbero state delle presunte responsabilità mediche, nella morte di un ottantaquattrenne, deceduto al pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele”, tre anni fa. Fatti che hanno portato a processo un medico del nosocomio di Caposoprano, con l’accusa di omicidio colposo. Il dottor Santo Figura, era in servizio al momento dell’arrivo dell’anziano. Il figlio del paziente, sentito in aula, davanti al giudice Miriam D’Amore, questa mattina ha raccontato l’accaduto, anche ricordando le ore precedenti e gli accertamenti medici, ai quali l’anziano era già stato sottoposto. Tre diversi medici lo avevano visitato. Per la difesa, sostenuta dagli avvocati Francesco Cottone e Carmelo Tuccio, Figura avrebbe fatto tutto quello che era possibile. Secondo questa linea, infatti, l’anziano si presentò al pronto soccorso, già in condizioni critiche. Per il figlio, sentito in aula, invece, ci sarebbero state anomalie. La notte del decesso, ritornò con il padre, al pronto soccorso. L’anziano fu colpito da un arresto cardiaco, già all’interno dell’auto. “Chiesi aiuto, ma sembrava che non ci fosse nessuno – ha detto il testimone – arrivò solo un infermiere, che con un massaggio cardiaco rianimò mio padre”.