Anziano scomparso, aveva sintomi Covid: non dà notizie da cinque giorni

Gela. Da cinque giorni, ha fatto perdere le sue tracce. Non si sa più nulla di un ottantenne che vive in via Plinio. Anche i vicini di casa pare non abbiano più sue notizie. Era solito spostarsi quasi esclusivamente alla guida della sua vettura, ma l’auto è rimasta parcheggiata nei pressi dell’abitazione. Non è da escludere, tra le altre cose, che l’anziano potesse avere sintomi da Covid.