Aperte le iscrizioni alla 21^ edizione del premio di poesia Gorgone d’Oro

Gela. Scade il 31 gennaio il termine ultimo per la presentazione delle poesie alla 21ª edizione del Premio nazionale di poesia “La Gorgone d’Oro”. Il premio è organizzato dal Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana Salvatore Zuppardo diretto da Andrea Cassisi, con il patrocinio culturale di WikiPoesia – Enciclopedia Universale del Cesvop e del periodico diocesano “Settegiorni – Dagli Erei al Golfo.

Il concorso è articolato in due sezioni : Poesia Religiosa e a tema libero in lingua italiana e Poesia Religiosa e a tema libero in tutti i dialetti o lingue regionali italiane.

Possono partecipare tutti gli autori residenti in Italia e all’estero, che dovranno inviare da una a tre composizioni poetiche, in sette copie dattiloscritte, mai premiate o pubblicate.

Si può partecipare contemporaneamente a tutte e due le sezioni. (Per le poesie in dialetto allegare la traduzione in italiano).

Premi saranno assegnati ai vincitori delle due sezioni:1° Classificato – Trofeo “Gorgone d’Oro” e assegno di Euro 500 ; 2° Classificato – “Gorgone d’Argento” e assegno di Euro 250; altri premi messi a disposizione del Centro di Cultura per poeti segnalati.

Tutte le opere concorrenti dovranno pervenire alla Sede del Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana, Via Cammarata 4 – 93012 Gela, tel 339.2626015 – 0933.937474.