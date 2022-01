Aperto drive-in per tamponi all’Istituto Zooprofilattico di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Duecento tamponi nella prima ora di lavoro a pieno regime, tra le 8 e le 9; a fine mattinata i test, esclusivamente antigenici, sono 440, con 71 contagi registrati e il tasso di positività al 16%. Si conclude così la prima giornata al nuovo drive-in all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, in via Marinuzzi. Il nuovo centro per l’esecuzione dei tamponi rapidi a Palermo resterà aperto ogni mattina dalle 8 alle 13, dal lunedì al venerdì con l’eccezione del giovedì, giorno in cui nella zona si svolge il mercatino settimanale. La funzione della nuova area per i tamponi drive-in, proposta e dalla parlamentare regionale e consigliera comunale Marianna Caronia, è quella di rispondere a una domanda crescente, contribuendo alla moltiplicazione delle aree test voluta dall’assessorato regionale alla Salute.“E’ un servizio in più che offriamo ai cittadini, a quattro mani con l’Istituto Zooprofilattico e in conformità alle richieste di aumento dei punti di esecuzione dei test che ci arrivano dalla Regione Siciliana – dichiara il commissario Covid di Palermo, Renato Costa -. Il bilancio della prima giornata è ottimo: nessuna coda e nessun disagio al traffico. Al momento abbiamo un tetto di 500 prenotazioni giornaliere, ma riteniamo di poterlo aumentare senza problemi. Se sarà necessario amplieremo la fascia oraria, a seconda delle esigenze. Ci preme comunque invitare i cittadini a un ‘tampone consapevolè: il nostro consiglio resta quello di evitare di sottoporsi a test senza una vera necessità. E’ utile fare il tampone in casi specifici: se si hanno sintomi, se si è conviventi di positivi o si è stati a contatti con positivi, ma dal contatto devono trascorrere almeno tre giorni. Se avete dei dubbi e soprattutto se avete dei sintomi chiedete al vostro medico di medicina generale. E’ un momento delicato, in cui è importante cercare di non sprecare materiali e di non gravare su un personale sanitario che ha dato e sta dando tutto ed è stremato”. I tamponi vengono eseguiti esclusivamente su prenotazione, dalla piattaforma online della Fiera del Mediterraneo al link https://fiera.asppalermo.org/site/tampone/132 e con la possibilità di scegliere data e ora di effettuazione del test. L’esito arriva via e-mail pochi minuti dopo aver fatto il tampone. Chi dovesse risultare positivo verrebbe preso in carico dal personale medico della struttura commissariale per il monitoraggio e il provvedimento di isolamento. (ITALPRESS).