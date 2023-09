“Apertura Di Paola importante”, Giudice: “Pronti a sostenere sforzo sui temi per la città”

Il passo finale verso un accordo strutturato muove proprio dai temi. “Già su alcuni temi importanti, tra il gruppo consiliare di “Una Buona Idea” e l’esponente consiliare del Movimento cinquestelle Virginia Farruggia, si è trovata un’intesa, come su punti come “Qualità dell’abitare”, le bonifiche e il lungomare Federico II di Svevia. Se si saprà trovare la stessa convergenza sui temi riguardanti il futuro della nostra città – precisa Giudice – noi di “Una Buona Idea” non ci tireremo indietro e sosterremo con lealtà questo sforzo”. Nessun tatticismo da parte dei civici che in maniera eloquente sembrano convinti che la strada possa essere quella giusta, in un dialogo stretto con i grillini e con le altre forze intenzionate a condividere programmi e prospettive. Non a caso, civici e pentastellati hanno voluto il monotematico sull’evoluzione dei finanziamenti, adesso incagliati.