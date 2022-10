Apoteosi Futsal Gela: 1-5 sul Domenico Savio e primo posto consolidato

Gela. Altra fondamentale vittoria per il Gela Futsal, che espugna il Palarescifina di Messina e batte il Domenico Savio per 5-1. Match in possesso dei biancazzurri già nel primo tempo, concluso 2-0 con le marcature del solito Cosano e di Di Bartolo. Nel secondo tempo il primo a timbrare il cartellino è Caglià, seguito ancora da Cosano e Di Bartolo. A 5 minuti dalla fine, arriva il gol della bandiera per i padroni di casa, siglato con il portiere volante a fare da uomo in più.

Il Gela mantiene il primo posto da imbattuto, con 10 punti e un punto di distacco dal Montalbano, dal Città di Leonforte e dal Vigor San Cataldo secondi in classifica.