App e l’ufficio tributi direttamente da casa, in municipio si cambia con nuovi servizi

Gela. Un’app e un sistema quasi del tutto da remoto, per poter accedere ad ogni servizio degli uffici del settore tributi del municipio. Questa mattina, sono stati illustrati i miglioramenti tecnologici, ora a regime. Il sindaco Lucio Greco, l’assessore al bilancio Danilo Giordano e il dirigente Alberto Depetro, hanno concordato sul fatto che un settore così importante, anche per gli oneri che si pongono sui cittadini, doveva necessariamente essere rivisto, alla luce dei nuovi sistemi di accesso informatico. Greco ha parlato di “un efficientamento dei tempi” e di una “razionalizzazione”. “I cittadini non saranno costretti a recarsi negli uffici del settore, anche solo per chiedere un’informazione”, ha aggiunto il sindaco. “Migliorare servizi è utile anche per meglio gestire le emergenze da Covid – ha detto Depetro – il settore tributi si adegua e l’app Solariq consente agli utenti di effettuare qualsiasi servizio online”.