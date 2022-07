Appalti pubblici e corruzione, inchiesta a Piacenza: Susino torna in libertà

Piacenza. Secondo i pm della procura di Piacenza, sarebbe stato uno dei principali riferimenti per gli appalti pubblici, ritenuti pilotati, attraverso un presunto giro di corruzione. Negli scorsi giorni, all’imprenditore gelese Nunzio Susino, che a febbraio era finito in carcere, è stata revocata anche la misura degli arresti domiciliari. Su istanza della difesa, sostenuta dal legale Paolo Fiori, è tornato in libertà. I domiciliari gli erano stati concessi a maggio. Alla guida della sua azienda, la “Cooperativa edile e forestale Altavaltrebbia”, l’imprenditore, che ormai vive stabilmente nella provincia piacentina, sarebbe riuscito a controllare appalti pubblici e ad essere al centro di un presunto sistema, che per gli investigatori avrebbe segnato una lunga scia di collegamenti illeciti tra imprenditoria e politica.