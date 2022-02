Appalto per i mezzi a Timpazzo, Cga dà ragione alla “Impianti”: “C’è potere discrezionale”

Gela. I giudici del Consiglio di giustizia amministrativa hanno ribaltato la decisione del Tar Palermo, che lo scorso anno aveva dato ragione all’azienda General service, i cui vertici avevano contestato il contenuto del bando per l’affidamento del servizio di fornitura dei mezzi per le attività nella discarica Timpazzo. Il Cga, invece, ha accolto il ricorso della “Impianti Srr”, la società in house che gestisce il sito di conferimento e che bandì la gara, per i mezzi. Tutto ruota intorno ad una delle clausole inserite nel bando e nel disciplinare. Le aziende partecipanti, in base a quanto stabilito negli atti di gara, dovevano essere iscritte “all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria 4-classe B (o superiore)”. Secondo i legali degli imprenditori della General service, si sarebbe trattato di una condizione escludente, a danno dell’impresa. Si rivolsero al Tar Palermo, che accolse l’azione, disponendo l’annullamento di due articoli. Una decisione che l’amministratore della “Impianti Srr”, l’ingegnere Giovanna Picone, ha ritenuto non in linea con i dettami della normativa. Ha affidato l’incarico legale per rivolgersi al Cga, che ha dato ragione al gestore di Timpazzo. Decisivo si è rivelato il motivo di merito, riportato nel ricorso. Secondo il legale della “Impianti” (l’avvocato Stefano Polizzotto), l’inserimento della clausola sull’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali rientra nella discrezionalità, che non può ritenersi “irragionevole”. “La stazione appaltante non ha esercitato un potere vincolato, ma un potere discrezionale, la cui ragionevolezza (rectius: la non manifesta irragionevolezza) costituisce per l’appunto il profilo essenziale della controversia. Il Collegio ritiene che l’attività – si legge nelle motivazioni – sia pure ridotta, di trasporti di rifiuti speciali non pericolosi che l’affidatario è tenuto a svolgere, rende non irragionevole la prescrizione della lex specialis di gara, vale a dire che il requisito è stato legittimamente richiesto nell’esercizio della discrezionalità amministrativa e, quindi, nell’attività di puro “merito amministrativo”. Pertanto, può ritenersi ragionevole o, comunque, non manifestamente illogica, la previsione della lex specialis di gara siccome attinente e non sproporzionata rispetto all’oggetto dell’appalto”.