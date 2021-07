Appalto per i mezzi a Timpazzo, ricorso azienda: Tar annulla articoli del bando di gara

Gela. La gara d’appalto per il nolo a freddo dei mezzi destinati alle attività della piattaforma di Timpazzo è finita dai giudici del Tar Palermo. I magistrati amministrativi hanno accolto una parte del ricorso presentato dai legali di un’azienda locale, la General Service, che per anni ha operato nel sito, svolgendo diversi servizi. Gli imprenditori hanno chiesto l’annullamento di alcuni articoli del bando di gara e del disciplinare. Secondo i loro legali, quelle disposizioni avrebbero imposto vincoli fin troppo restrittivi, non consentendo la partecipazione della stessa General Service. Il servizio di nolo a freddo, negli scorsi mesi, a seguito della procedura di gara, è stato affidato ad un’altra società locale, la Novambiente. Per la proprietà di General Service, però, il bando e il disciplinare avrebbero rappresentato ostacoli, non riconosciuti dalla disciplina in materia.