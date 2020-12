Appalto per i servizi a Timpazzo non fu pilotato, assolti Panebianco, Mantione e Costa

Gela. La gara non fu “pilotata”. Sono cadute le accuse che i pm della procura muovevano all’ex commissario del’Ato rifiuti Giuseppe Panebianco, al funzionario Vincenzo Mantione e all’ex dirigente del Comune Giovanni Costa. L’inchiesta partì dopo la denuncia presentata da uno degli imprenditori che partecipò alla procedura di appalto per i servizi nella discarica Timpazzo. La sua offerta, avanzata in associazione temporanea di imprese, non venne accolta. Risultò vincitrice quella di un’altra azienda, poi risultata aggiudicataria. Secondo l’imprenditore escluso, ci sarebbero state delle palesi irregolarità, anche sulle modalità di valutazione delle offerte. Il pm Antonio Scuderi, nella requisitoria finale, ha spiegato che in effetti gli imputati avrebbero agito per favorire l’offerta dell’azienda risultata aggiudicataria, con la volontà di escludere quella che fino ad allora aveva invece operato in discarica. Secondo il magistrato, si sarebbe trattato di una sorta di “piano”, definito per assegnare la gara all’azienda già individuata. Il pm ha chiesto la condanna dei tre imputati ad un anno di reclusione. Stessa linea seguita dall’avvocato Orazio Rinelli, che come parte civile ha rappresentato l’imprenditore che segnalò le presunte irregolarità. I legali di difesa (gli avvocati Maria Licata, Feliciana Ponzio, Giuseppe D’Acquì e Renata Accardi) hanno invece escluso qualsiasi anomalia, non solo nei criteri di scelta ma anche nelle fasi di svolgimento delle attività, fino all’apertura delle buste e alla verifica delle offerte.