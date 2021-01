Appalto rifiuti, “altre verifiche sulla gestione in house”: sindaci si rivedranno

Gela. La decisione finale dovrebbe arrivare probabilmente dopo un’ulteriore verifica. I sindaci della Srr4 hanno discusso per diverse ore la proposta di affidare in house il servizio rifiuti, direttamente alla controllata “Impianti Srr”, dell’amministratore Giovanna Picone. Fino alla prima serata di oggi, non c’era ancora una decisione e il presidente Srr Filippo Balbo già confermava la necessità di ulteriori verifiche. “Sono stati avanzati quesiti che riguardano diversi aspetti di una vicenda che è molto importante, anche da un punto di vista dei costi da sostenere – spiega – è questo uno degli aspetti fondamentali, perché se c’è la possibilità di una riduzione dei costi, anche per i cittadini in termini di Tari, allora va valutata con attenzione. Ovviamente, bisognerà considerare la tempistica. Ad eccezione di Piazza Armerina, nessuno dei Comuni della Srr4 ha un servizio rifiuti già affidato ma stiamo procedendo in proroga con Tekra e non si può andare avanti sempre con un servizio assegnato perché mancano offerte o non si procede con la gara. Le continue ordinanze di proroga non sono belle cose. Sono scelte da valutare molto bene”. Alla riunione, svolta in remoto, hanno partecipato i consulenti della Srr4 e della “Impianti Srr”, che in queste settimane si sono occupati di approfondire la soluzione dell’affidamento in house, dando comunque pareri favorevoli. Una relazione è stata inoltrata dall’ingegnere Giorgio Bonuso, che invece è incaricato della progettazione delle gare. Se non dovesse passare la soluzione in house, bisognerà comunque provvedere con una gara “ponte”, che traghetti il servizio verso la procedura da sette anni. Il presidente Balbo sembra ritenere ineludibile la gara pluriennale, indipendentemente da ciò che verrà deciso dall’assemblea della Srr.