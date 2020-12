Appalto rifiuti, atti della procedura “ponte” per Gela trasmessi al cda della Srr

Gela. Gli atti della nuova procedura “ponte” per l’appalto rifiuti sono stati trasmessi al consiglio di amministrazione della Srr4, che potrebbe approvarli entro fine anno. In questo modo, si tenterà, per la sesta volta nell’arco di meno di due anni, di affidare il servizio per il lotto di Gela. Ad oggi, non sono mai state presentate offerte per un appalto che vale oltre sei milioni di euro, per dodici mesi, anche se in realtà le condizioni sono chiaramente variate, visto il tempo ormai trascorso e la più che probabile imminenza della gara pluriennale, che la stessa Srr vorrebbe condurre in porto entro l’estate del 2021. L’affidamento “ponte”, quindi, riguarderà probabilmente un lasso di tempo inferiore rispetto a quello iniziale. Il rup, l’ingegnere Grazia Cosentino, attuale dirigente del settore ambiente del municipio, ha predisposto gli atti che verranno valutati per l’approvazione dal cda della Srr, presieduto dal sindaco di Butera Filippo Balbo.