Appalto rifiuti, Ccr e le discariche da bonificare, Farruggia: “Servono risposte precise”

Gela. Dal nuovo servizio rifiuti al Centro comunale di raccolta e fino ai progetti di bonifica delle due ex discariche industriali di Cipolla e Marabusca, temi sensibili che toccano quasi esclusivamente l’assessorato all’ambiente, ora affidato al renziano Cristian Malluzzo. L’assessore dovrà dare riscontro alle interrogazioni presentate dalla grillina Virginia Farruggia che dietro ad ogni capitolo ha individuato l’assenza di conclusioni precise. Il nuovo servizio rifiuti è ancora in bilico tra la gestione in house e l’eventuale Aro, mentre il finanziamento per il Centro comunale di raccolta è stato confermato e autorizzato dalla Regione, ma secondo Farruggia l’amministrazione “non ha messo in campo nessuna progettualità”. Progettazione che è cruciale anche per andare avanti nell’iter che dovrebbe portare alla messa in sicurezza delle ex discariche industriali di Marabusca e Cipolla. Palazzo di Città, in base agli accordi di programma conclusi, è soggetto attuatore e deve adempiere a tutte le fasi, a cominciare dalla progettazione. Nell’interrogazione il consigliere pentastellato chiede proprio di avere maggiori ragguagli sull’eventuale sviluppo delle procedure tecniche, anche per evitare ogni rischio di perdere i fondi, che in totale ammontano a non meno di trenta milioni di euro, autorizzati dalla Regione, anche con risorse ministeriali. Capitoli amministrativi, quelli che l’esponente grillina porterà in aula, che fino ad oggi sono stati seguiti soprattutto dal sindaco Lucio Greco, che ha mantenuto la delega per un lungo lasso di tempo, prima di affidarla a Malluzzo.