Appalto rifiuti, convocata assemblea Srr: Chiantia lascia presidenza, si è dimesso

Gela. Una decisione sul futuro del servizio rifiuti in città potrebbe arrivare la prossima settimana. E’ stata convocata un’assemblea dei sindaci della Srr4, che dovrebbe affrontare anche la vicenda dell’appalto per il lotto di Gela, ancora non assegnato dopo tre procedure di gara andate deserte. L’Autorità nazionale anticorruzione ha rilasciato il parere richiesto dall’amministrazione comunale e dai vertici della Srr. La giunta si è affidata ad un consulente, il legale Lucia Alfieri, che sta seguendo il caso. Sono diverse le ipotesi al vaglio, anche perché pare che il parere dell’Anticorruzione, comunque non vincolante, non chiuda la porta ad una verifica piuttosto ampia delle soluzioni da intraprendere. Attualmente, l’azienda campana Tekra continua a gestire in proroga le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti in città. L’affidamento rimasto “congelato” per mancanza di offerte ha la durata di un anno, per un totale complessivo superiore ai sei milioni di euro. Ci vorrà più tempo, invece, per arrivare alla gara pluriennale e mancano tempi precisi. Solo il lotto di Gela è rimasto senza un’assegnazione.