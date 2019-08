Appalto rifiuti, dopo gara deserta nuovo tentativo: apertura buste il 20 settembre

Gela. La prima procedura di gara è andata deserta. Sulla carta, non ci sarebbero aziende del settore interessate all’appalto da un anno per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in città e nei comuni della Srr4. Allora, si ritenterà il prossimo 20 settembre. E’ la data fissata dalla Centrale unica di committenza per l’apertura delle buste. Le offerte, infatti, potranno essere presentate entro il 16 settembre. L’assemblea della Srr4, presieduta dal sindaco di Riesi Salvatore Chiantia, ha deciso di non modificare il bando di gara. I vertici della Tekra, l’azienda campana che attualmente gestisce in proroga il servizio, si erano già tirati fuori, sostenendo che l’appalto non fosse profittevole, da un punto di vista economico. Di recente, gli imprenditori campani hanno dovuto affrontare il maxi incendio che in Puglia ha distrutto più di trenta mezzi dell’azienda e un altro danneggiamento di autocompattatori, questa volta a Giugliano. Nonostante le osservazioni, l’assemblea della Srr4, dopo aver consultato i propri tecnici, ha dato il via libera ad una nuova procedura, ma alle stesse condizioni economiche. Non si cambia.