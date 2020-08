Appalto rifiuti, nuova assemblea Srr: verrà valutata sostituzione rup gara

Gela. L’emergenza rifiuti in atto, si è materializzata mentre da mesi si cerca di arrivare ad una soluzione sulla gara per il servizio, andata deserta per cinque volte. Quello di Gela è l’unico lotto ancora non assegnato. Ormai, la Srr4 punta ad una nuova procedura, con un capitolato modificato. Il confronto tra i sindaci, prima di Ferragosto, è rimasto monco, a causa dell’assenza dell’avvocato Greco, che non ha partecipato all’assemblea convocata dal presidente Srr Salvatore Chiantia. Si tenterà di arrivare a delle conclusioni concrete, da domani. E’ stata fissata una nuova assemblea della Srr. All’ordine del giorno, c’è solo la gara d’appalto per il lotto di Gela. Tra i punti da approfondire, la sostituzione del rup che fino ad oggi ha portato avanti l’iter della gara ponte, con condizioni economiche che diverse aziende del settore, a partire da Tekra, hanno ritenuto non sostenibili. L’amministrazione comunale ha inoltre proposto di sgravare i contributi Conai dai conti dell’eventuale società che si aggiudicasse il servizio. Anche quest’aspetto dovrà essere verificato. Chiantia ha convocato tutti i sindaci dell’ambito e la procedura di gara non può tardare ancora per molto, in una situazione generale già decisamente difficile. I tecnici del Comune hanno autorizzato il trasferimento fuori Regione di una consistente parte dell’organico mensilmente prodotto in città.