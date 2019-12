Appalto rifiuti, terza gara andata deserta: niente offerte per aggiudicarsi “lotto” di Gela

Gela. Questa volta, le offerte sono arrivate ma non per il lotto di Gela. Non sono pervenute buste per aggiudicarsi l’appalto di un anno del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in città. Dopo due procedure andate deserte, adesso arriva la terza. Il termine ultimo per presentare offerte è scaduto nelle scorse ore. Le uniche aziende interessate hanno depositato proposte solo per gli altri lotti. Tre offerte sono pervenute per l’appalto che riguarda il territorio di Piazza Armerina, una a testa, invece, per Niscemi e per il lotto che ricomprende Butera, Delia, Sommatino, Riesi e Mazzarino. Le due procedure andate deserte, negli scorsi mesi, hanno convinto l’assemblea dei sindaci della Srr4 a virare verso una gara per l’assegnazione di lotti territoriali. Quello di Gela ha un valore di 6.675.956,31 euro, ma non c’è stata alcuna offerta. Probabilmente, un’anomalia che dovrà essere approfondita. Le due precedenti gare deserte avevano spinto il presidente della Srr4 Salvatore Chiantia ad informare il prefetto di Caltanissetta. A questo punto, si dovrà continuare in proroga con Tekra, l’azienda campana che da anni gestisce un servizio costantemente prorogato. Lunedì, verranno aperte le buste e i commissari dell’Urega individueranno le offerte ritenute idonee, ma non per il lotto di Gela.