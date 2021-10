Appalto Tekra, in aula finanziere: nell’inchiesta servizi aggiuntivi e proroghe

Gela. Per le difese, l’affidamento del servizio rifiuti a Tekra e la relativa gara furono assolutamente regolari, così come i rapporti tra l’azienda e Palazzo di Città. E’ proseguito, la scorsa settimana, il controesame di uno dei finanzieri che seguì le fasi di una vasta indagine, nella quale si ipotizza anche il reato di corruzione, tutta concentrata sul servizio di raccolta rifiuti e sull’appalto assegnato alla campana Tekra, ormai sette anni fa. Il militare ha risposto alle domande dei legali degli imputati. Sono stati approfonditi aspetti come quello dei servizi aggiuntivi e del capitolato d’appalto. Nell’analisi condotta dagli investigatori e sotto verifica delle difese, sono state valutate le proroghe affidate a Tekra, che ancora oggi opera sotto questo regime, in attesa del passaggio al nuovo servizio in house. Anche rispetto a questo tema, i legali degli imputati ritengono assolutamente regolari le procedure, con proroghe dovute al fatto che, in assenza di un nuovo affidamento, il servizio di raccolta e smaltimento non può essere interrotto. Il militare della guardia di finanza ha risposto anche alle domande del pm Luigi Lo Valvo.