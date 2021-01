Appello comitati ai sindaci, “tariffe idriche sempre più elevate sciogliere contratto”

Gela. Aumenti ingiustificati delle tariffe idriche che proseguono, servizio che non è mai veramente giunto a standard qualitativi idonei e la necessità di rivedere i rapporti con il gestore privato. C’è tutto questo in un documento condiviso da comitati e associazioni dei consumatori, inviato ai sindaci del territorio, ai vertici dell’Ati e dell’Ato Cl6 in liquidazione, ma anche all’Arera. Si ribadisce la necessità di uscire dal rapporto con il gestore privato, risolvendo il contratto, a seguito di tante inadempienze. Ad oggi, a pagarne le conseguenze, in città così come in altri centri della provincia, sono quasi esclusivamente gli utenti, costretti a pagare bollette salate per un servizio che non rispetta quanto previsto nel contratto. Nel documento, si punta ad un ruolo più incisivo dell’Assemblea territoriale idrica, che ancora non ha assunto piene funzioni, nonostante prima di fine anno siano stati autorizzati gli incrementi tariffari. Comitati e associazioni hanno avuto primi incontri con i responsabili Ati, il presidente Massimiliano Conti e il direttore generale Antonino Collura. Ad oggi, però, il giudizio non cambia. “È di poche settimane fa l’ennesima beffa ai danni dei cittadini. I vertici dell’Assemblea territoriale idrica, il commissario liquidatore dell’Ato Cl6 e i manager di Caltaqua, hanno annunciato di aver raggiunto l’intesa sugli incrementi tariffari per il servizio idrico, secondo loro ridotti del 4,2 per cento e con un conguaglio in favore degli utenti. Ma come già denunciato dai comitati e dal Forum dei movimenti per l’acqua pubblica nell’incontro con il presidente dell’Ati Massimiliano Conti , questa non rappresenta una riduzione della tariffa idrica, ma un ridimensionamento dettato dall’autority nazionale Arera per l’eccessivo aumento forfettario del 5,4 per cento previsto per il 2019 e non supportato da attendibili e veritieri moltiplicatori tariffari. In pratica, un semplice adeguamento di legge al quale ottemperare grazie al controllo dell’Arera. Non si ravvisa, quindi, alcuna riduzione della tariffa, ma l’ennesimo aumento dell’1,2 per cento. I cittadini chiedono la verità sulle tariffe a partire dal 2013 ed anche sulla determinazione degli aumenti dal 2016 al 2019 e la verifica per gli anni che vanno dal 2007 al 2010, ritenendo illegittimi i costanti aumenti tariffari, che pesano ed hanno pesato ancora di più sulle condizioni economiche dei cittadini della provincia di Caltanissetta. Le tariffe venivano aumentate in base a quella dell’anno precedente, senza osservare il dettato dell’articolo 154 del Dlgs 152/2006, che stabilisce quali costi contribuiscono a formare la tariffa”. Gli utenti, ad oggi, non hanno mai visto neanche i rimborsi previsti.