Appena dodicenne ma accusato di minacce ad una donna, è stato assolto

Gela. A soli dodici anni, accusato di aver pesantemente minacciato una donna, sua vicina di casa. Il giudice del tribunale minorile di Caltanissetta, però, l’ha assolto, con formula piena. Il “fatto non sussiste”, così si è espresso il magistrato, nel caso di un minore gelese. I fatti risalgono a due anni fa, quando appunto aveva dodici anni. Avrebbe minacciato di morte, la sua vicina di casa. L’età lo rendeva non imputabile, ma il giudice ha comunque dato seguito al procedimento, per valutarne appieno la posizione. Il difensore, l’avvocato Angelo Cafà, facendo leva su quanto dichiarato da due testimoni diretti, ha spiegato che in realtà non è emersa alcuna prova della minaccia. Anche il marito della vicina di casa ha escluso che ci siano state parole pesanti, confermando comunque i dissidi.