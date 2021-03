Apprensione per un allarme Tsunami anche a Gela, ma era solo una simulazione

Gela. Uno stato di allerta rossa per un possibile tsunami ha creato apprensione anche perché le mail arrivavano dalla Regione Siciliana e dalla Protezione Civile. In realtà si trattava di una simulazione per verificare il funzionamento del NEAMTWS (North-East Atlantic, Mediterranean and connected seas Tsunami Warning System) di cui fa parte il Centro Allerta Tsunami dell’INGV (CAT-INGV).

I ricercatori del CAT-INGV simuleranno oggi un forte terremoto nel Mar Ionio che genererà un maremoto. Il CAT invierà quindi i messaggi di allerta al Dipartimento della Protezione Civile e ai Paesi dell’area nord est del Mediterraneo. Scopo dell’esercitazione è quello di mettere alla prova i meccanismi di trasferimento dei messaggi di allerta fino al livello regionale e locale.

Gela rientrava tra i comuni di possibile impatto insieme a Siracusa, Catania, Messina, Portopalo, Strombolicchio, Ginostra, Milazzo, Palermo, Lampedusa, Pantelleria, Porto Empedocle, Sciacca, Mazara del Vallo.

Simulata alle 10,43 una possibile onda di maremoto di Magnitudo 7.9 alla profondità di 10 km.