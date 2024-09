Apprezzato il lavoro dei GAL della Pesca siciliani al G7 di Siracusa

SIRACUSA (ITALPRESS) – Si è conclusa positivamente l’esperienza dei 6 Gruppi siciliani di Azione Locale della Pesca (GALP), realizzata a Siracusa (Ortigia), nell’ambito del’evento “Divinazione Expo 24”, realizzato nel contesto del G7 Agricoltura e Pesca.Nelle giornate di partecipazione alla manifestazione, il coordinamento dei GALP regionali ha raccontato le peculiarità dei 62 Comuni Costieri Siciliani, attraverso la rappresentazione di tutti i territori sui maxischermi allestiti per l’occasione all’interno del Padiglione (in comune con il Dipartimento della Pesca Mediterranea) ed, al contempo, ha coinvolto i visitatori nella realizzazione di piccole esperienze sensoriali legate alla degustazione dei prodotti della piccola pesca costiera locale e delle imprese della blu economy (es. produzione di sale marino).Oltre alla promozione dei territori, importanti risultati sono stati conseguiti attraverso l’organizzazione di specifici workshop, all’interno dei quali sono stati chiamati a partecipare sia rappresentanti delle istituzioni che esperti delle singole tematiche e che hanno avuto od oggetti i seguenti argomenti:Giorno 26 Settembre 2024: Tutela e gestione delle risorse acquatiche; Giorno 27 Settembre 2024: Enogastronomia dei prodotti del mare; Giorno 28 Settembre 2024: Portualità turistica e concessioni demaniali.Da segnalare, giorno 25 settembre 2024, il conseguimento dell’importante risultato relativo alla Sottoscrizione, alla presenza dell’Assessore all’Agricoltura, allo Sviluppo Rurale ed alla Pesca Mediterranea Salvatore Barbagallo, del Protocollo d’intesa istitutivo della Rete siciliana dei borghi marinari, riconosciuti come tali con Decreto del Dipartimento della Pesca Mediterranea, che in relazione a questo accordo, hanno avviato tra loro un percorso di collaborazione diretto alla instaurazione delle sinergie tipiche dell’agire coordinato e collettivo, con particolare riferimento al coordinamento di nuove progettualità in ambito della valorizzazione in chiave turistica del’enorme patrimonio materiale ed immateriale custodito all’interno dei singoli Borghi Marinari. Con l’occasione, è stata annunciata la pubblicazione del primo avviso destinato alla valorizzazione dei Borghi Marinari Siciliani, che si prevede possa essere attivato il mese prossimo, con scadenza 31 ottobre 2024, in relazione al quale (fino a concorrenza della dotazione massima di 1.500.000,00 di Euro), i Borghi Marinari potranno esprimere una propria progettualità che comporti spese ammissibili entro il limite massimo di 300.000,00 euro.Infine, l’occasione è stata propizia per la realizzazione di una riunione programmatica tra i GALP Siciliani e Nazionali presenti alla manifestazione, tra i quali, si è concordato l’intento di rafforzare i reciproci livelli di cooperazione e di coordinamento, rinviando ad una successiva riunione programmatica da realizzare con la partecipazione di tutti i GALP Nazionali, per definire le singole tematiche e le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione e coordinamento.-foto ufficio stampa GALP-(ITALPRESS).