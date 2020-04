“Apprezziamo scelta Eni su terapia intensiva”, Di Cristina: “Città merita sanità di primo livello”

Gela. L’impegno finanziario ieri annunciato da Eni per le strutture sanitarie che sul territorio stanno affrontando l’emergenza Covid trova pieno sostegno dal Pd locale, che nelle scorse settimane, con i suoi vertici cittadini, aveva espressamente invitato l’azienda a scendere in campo. La multinazionale ha predisposto un progetto ingegneristico per una nuova terapia intensiva al “Vittorio Emanuele” e metterà a disposizione una sterilizzatrice e quasi quarantamila mascherine. “L’impegno di Eni su questo versante è da apprezzare – dice il segretario cittadino del Pd Peppe Di Cristina – come partito, ribadiamo che la sanità locale non può essere confinata in serie B. Iniziative come la nuova terapia intensiva rilanciano il sistema sanitario cittadino e l’ospedale “Vittorio Emanuele”, che è il nosocomio della città che in provincia conta il numero più elevato di abitanti e serve tanti centri del comprensorio. Questo non lo deve dimenticare nessuno. In ospedale, abbiamo personale medico e paramedico di livello, che non può essere lasciato da solo a fronteggiare un’emergenza senza precedenti”. Da anni, il confronto con il “Sant’Elia” di Caltanissetta praticamente non esiste, data la costante riduzione dei servizi sanitari registrata in città. Con l’emergenza Coronavirus qualcosa sembra muoversi e l’intervento di Eni apporta fondi, probabilmente inattesi.