Approcci sessuali a danno delle nipoti, settantenne ha violato misura: va ai domiciliari

Gela. E’ già stato condannato, sia in primo che in secondo grado, a seguito di approcci sessuali a danno delle due nipoti. Il ricorso in Cassazione è stato depositato ma per un settantenne, negli scorsi giorni, è arrivato un aggravamento della misura. Nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinarsi alla figlia e alle due nipoti, si sarebbe comunque presentato davanti a loro.