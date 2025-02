Approvata la variazione di bilancio per Macchitella lab, maggioranza trova sponda nell’opposizione

Gela. Più di qualche assenza, tra i banchi della maggioranza, si è notata, soprattutto negli scranni del Partito democratico. I dem erano impegnati in una riunione interna, conclusasi proprio mentre erano già in corso i lavori dell’assise civica. Il consiglio, con l’aiuto numerico di un’opposizione che non ha voltato le spalle, ha comunque approvato il regolamento sulla videosorveglianza e soprattutto la variazione di bilancio a copertura delle somme per gli ultimi interventi nella struttura di Macchitella lab. “Nonostante la maggioranza, questa sera, non è stata in grado di autodeterminarsi, l’opposizione ha dimostrato grande senso di responsabilità – ha detto il consigliere civico Davide Sincero – c’è qualcuno, fuori dal consiglio comunale, che si diverte a parlare di una minoranza che non farebbe il proprio dovere. Invece, non è così. Lavora per la città”. I voti dell’opposizione si sono dimostrati assai utili anche per la variazione di bilancio destinata a Macchitella lab. “Qualcuno parla fuori dal consiglio, qualche ex consigliere – ha detto Gabriele Pellegrino di “Avanti Gela” – fino a quando non sarà eletto potrà manifestarsi tramite la stampa. L’opposizione, per provvedimenti importanti come quello su Macchitella lab, ci sarà sempre”.