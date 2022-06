Approvate mozioni “Rinnova”: “Servizio trasporto e sedia Seatrac risposte importanti”

Gela. Due mozioni appositamente presentate per dare risposte ai diversamente abili e a chi li assiste. Sono state approvate ieri sera dal consiglio comunale e presentate dall’esponente di “Rinnova” Alessandra Ascia. Il direttivo e il presidente Giampaolo Alario hanno sostenuto le mozioni e hanno lavorato insieme al consigliere per arrivare alla presentazione. Anzitutto, “Rinnova” ha voluto impegnare l’amministrazione, che ha già annunciato l’attuazione del progetto, a prevedere una linea urbana di bus, destinata a coprire tutta la zona del litorale e che permetterà di raggiungere le spiagge anche a chi non si trova nelle condizioni di farlo in autonomia. “Una mobilità sostenibile e attenta all’ambiente e alle esigenze anche dei diversamente abili”, spiegano dal gruppo di “Rinnova”. Una convenzione regionale dovrebbe permettere di raggiungere anche Manfria, senza costi per il Comune.