Approvate variazioni di bilancio, aula critica il dirigente al bilancio: “Assenza ingiustificata”

Gela. Sarà necessario che l’aula consiliare si riunisca praticamente fino alle ultime ore dell’anno. Anche domani, è fissata una seduta. E’ caduto il numero legale nel corso della riunione successiva all’incontro con l’esperto Centonze. L’assise civica ha approvato, con i voti dei consiglieri vicini al primo cittadino (parte dell’opposizione ha comunque partecipato alla riunione), tre variazioni di bilancio, considerate necessarie nonostante sugli atti finanziari la crisi continui ad essere del tutto aperta. Le variazioni sono state approvate, quasi per senso di “responsabilità” ma il civico consesso ha confermato di non condividere per nulla il modus operandi del dirigente al bilancio (ad interim) Loredana Patti, che è anche segretario generale dell’ente. La tensione è palpabile e lo è da tempo. La procedura avviata con la segnalazione per le misure correttive è stato un altro episodio di un dialogo mai decollato. In serata, il civico consesso ha chiesto spiegazioni e questa volta l’ha fatto sia sui tempi lunghi per una delle variazioni portata in aula dal dirigente (che non sono passate dalla commissione bilancio) e ancora per la materiale assenza del segretario Patti, che non ha partecipato alla seduta. “Una condotta molto grave”, l’hanno definita tra i banchi del consiglio.