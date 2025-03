Approvati i fondi per lo stadio “Presti”, maggioranza dice sì: assente l’opposizione

Gela. Dodici voti favorevoli, tutti di maggioranza. È stato approvato il provvedimento che determina la variazione di bilancio per i fondi destinati al progetto dello stadio Presti. L’opposizione non ha partecipato alla seduta, dopo le tante polemiche delle scorse ore. La variazione è stata adottata nonostante il parere non favorevole dei revisori. Un milione e mezzo di euro, recuperato in extremis, attraverso l’iniziativa del sindaco Di Stefano, dell’assessore allo sport Di Cristina e di quello ai lavori pubblici Di Dio, come già spiegato ieri durante i lavori poi chiusi per mancanza del numero legale.