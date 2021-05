Approvato piano opere pubbliche, ci sono progetti “Patto per il Sud” e “Agenda Urbana”

Gela. E’ tra gli atti la cui approvazione anticipa quella del bilancio di previsione 2021. La giunta ha dato il via libera al piano triennale delle opere pubbliche. Con il sì del sindaco e degli assessori, gli atti passeranno in commissione, per poi arrivare in consiglio comunale. Nel lungo elenco allegato, vengono dettagliatamente indicati tutti i lavori coperti con i finanziamenti del Patto per il Sud, di Agenda Urbana e delle compensazioni minerarie. Il totale complessivo, in termini di stanziamenti, supera i 130 milioni di euro, anche se molte procedure sono ancora in corso, nel tentativo di arrivare alla conclusione, prima delle scadenze fissate, così da evitare la scure dei tagli. Gli uffici tecnici hanno lavorato sul provvedimento principale e sui diversi allegati, con la supervisione del funzionario Raffaella Galanti (che ha fatto da rup), e le firme del dirigente Antonino Collura e dell’assessore Ivan Liardi.