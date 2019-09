Approvato rendiconto 2018, con gestione commissariale coperti debiti per quasi 8 milioni di euro

Gela. Il commissario straordinario Rosario Arena, prima di congedarsi, ha dato il via libera al bilancio di previsione 2019 e al Documento unico di programmazione, atti finanziari cruciali per gli equilibri dell’ente. La giunta, ieri, ha invece approvato il rendiconto 2018. In base ai dati forniti dai funzionari del municipio, “l’ente non si trova in stato di deficitarietà strutturale”. Il sì al rendiconto è arrivato, ma il peso dei debiti fuori bilancio non viene negato neanche dai tecnici dell’ente. Lo scorso anno, sotto gestione commissariale, sono stati riconosciuti e finanziati debiti per 7.938.994,53 euro. Un’enormità, almeno per i conti del municipio, maturata soprattutto nel periodo precedente al 2017. Non è tutto, però, dato che nel corso della ricognizione condotta dai dirigenti dei singoli settori sono spuntati altri debiti, questa volta per un importo complessivo di 5.590.000,00.