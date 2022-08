Arancio, “restituire il cratere attico al museo di Gela”

Gela. La mostra sul mito di Ulisse che sta garantendo riscontro di visite, per il valore storico e artistico, fa riemergere però la grande questione del patrimonio che da Gela è stato trasferito in altri siti. Il parlamentare Ars Giuseppe Arancio ha presentato una interrogazione all’assessore regionale Samonà per chiedere che si proceda con la restituzione al museo locale di un cratere attico a campana e figure rosse del V secolo a.c. Il pezzo raffigura l’eroe mitico Achille e negli anni settanta, pur appartenendo al sito locale, è stato portato via e collocato insieme a centinaia di altri reperti nel museo di Caltanissetta.