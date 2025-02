Archiviate le sconfitte di gennaio, il Gela Basket si gode il momento favorevole

Gela. Momento particolarmente positivo per il Gela Basket, reduce da tre successi di fila maturati a discapito di Siracusa, Invicta Caltanissetta e Svincolati Academy. Tre vittorie arrivate senza soffrire troppo e, soprattutto, gestendo bene il vantaggio accumulato nel corso della gara, a differenza di quanto fatto in altre occasioni. Segno che la squadra sa mantenere alte la concentrazione e l’intensità anche e soprattutto nei momenti chiave della contesa.

“Siamo in forma e stiamo lottando per arrivare al primo posto – dichiara Kabir Husam, guardia del Gela Basket – troppo spesso la partita, dopo essere tornati negli spogliatoi, in precedenza ci sfuggiva di mano. Adesso, invece, abbiamo capito che è un errore e nell’intervallo abbiamo iniziato a dirci di giocare come se fossimo ad inizio gara. Questo ci ha aiutato a vincere le ultime partite”.