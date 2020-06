“Arcobaleno” non c’è più, Pd lascia giunta e alleanza: Robilatte si è dimessa

L’assessore Robilatte ha presentato le dimissioni e non è più componente della giunta. Lascia settori strategici come ambiente e rifiuti, in una fase molto delicata. Da poco, aveva ottenuto il via libera al progetto del Centro comunale di raccolta, avviando anche le fasi preliminari per la progettazione di un impianto comunale di compostaggio. La gara da un anno per il servizio non è stata ancora assegnata e ci sono diverse questioni aperte. Robilatte, nell’ultimo periodo, ha dovuto spartire deleghe con l’assessore Giuseppe Licata, soprattutto sul fronte del decoro urbano. Non sono mancate le aspre considerazioni sul suo operato, recapitatele da “compagni” d’alleanza. Sono stati sintomi di un matrimonio politico che stava progressivamente svanendo. “Ringrazio a nome di tutto il Partito Democratico Grazia Robilatte che ha rassegnato le sue dimissioni. La ringrazio per la serietà, la sensibilità, l’onestà e il senso di appartenenza alle istituzioni dimostrati in questi tredici mesi, che sono sempre stati rivolti all’interesse esclusivo della città. Oggi finisce l’esperienza politica più difficile e bella della mia vita, la segreteria del partito cittadino. Una sfida difficile che non so se abbiamo vinto – conclude – ma so per certo che abbiamo sempre fatto quello che abbiamo detto e che lo abbiamo fatto sempre nell’interesse esclusivo dei gelesi”. Con questa scelta forte, che pare non ammettere viaggi di ritorno, Di Cristina potrebbe aver fatto ricredere anche l’area critica interna al partito cittadino, scettica dopo tante settimane di attesa e di “crisi” irrisolta. I dem hanno dato l’addio a Greco e in maggioranza gli equilibri potrebbero essere profondamente rivisti.