Area crisi, lavoratori e Sammito in Regione: “Un’indennità integrativa come in Sardegna”

Gela. Un supporto per i novantasei lavoratori dell’area di crisi locale che negli anni sono rimasti fuori dal ciclo produttivo. Questa mattina, una delegazione, con gli operai Enzo La Cognata e Antonino Romano, e il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito, sono stati ricevuti, in Regione, dall’assessore Nuccia Albano e dal riferimento della sua segretaria, Giacomo Scala. Gli operai e Sammito hanno sostenuto le ragioni dei lavoratori dell’area locale che percepiscono una mobilità in deroga, ormai esigua, non superiore a circa 450 euro al mese. Hanno illustrato invece la proposta fatta propria dalla Regione Sardegna, che a breve erogherà un’indennità integrativa ai 436 operai dell’area di crisi di Portovesme e Porto Torres. Il governo regionale sardo, con propria legge, ha previsto un fondo complessivo, per il 2023 e per il 2024, di oltre due milioni di euro, da concentrare esclusivamente sulle indennità che verranno erogate ad integrazione della mobilità in deroga.