Area di crisi, autorizzata l’indennità integrativa per i lavoratori in mobilità: fondi per oltre un milione

Gela. I fondi, di poco superiori al milione di euro, sono destinati ai lavoratori delle aree di crisi di Gela e Termini Imerese, già sottoposti alla mobilità in deroga, spesso per non essere stati riassorbiti nel ciclo produttivo. Il dipartimento regionale del lavoro ha approvato gli elenchi dei 167 che potranno usufruire dell’integrazione. Si tratta appunto di un fondo, per quest’anno da 1 milione 200 mila euro, previsto nella legge finanziaria regionale e inserito su iniziativa del gruppo di Forza Italia, come annunciò il deputato Michele Mancuso. Per l’area di crisi locale sono in totale 81 le istanze presentate (56 hanno avuto il via libera mentre per 25 è stata disposta la non ammissibilità). Per i lavoratori di Termini Imerese, invece, le domande sono 113 (con 111 ammissibili). Di conseguenza, l’integrazione spetterà appunto a 167 richiedenti.