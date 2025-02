Area di crisi, FI: “Accordo di programma con l’azione dell’assessore Tamajo”

“Il via libera al nuovo accordo di programma di rilancio dell’area industriale di Gela è segno tangibile dell’attenzione e della sensibilità che il governo Schifani ha voluto rivolgere alla nostra comunità. Rappresenta, infatti, una importante occasione per il rilancio economico e produttivo di Gela e delle aree limitrofe. Desideriamo ringraziare l’assessore FI Edy Tamajo, per l’eccellente lavoro svolto che ha reso possibile la realizzazione di questo importante risultato dimostrando, ancora una volta, piena sintonia con le realtà produttive ed imprenditoriali della nostra città. Un doveroso ringraziamento lo rivolgiamo all’onorevole Michele Mancuso, per il suo costante impegno verso il nostro territorio e per aver fatto proprie le istanze di una città che rischia l’isolamento politico. Il governo Schifani continuerà a lavorare in questa direzione, come ha fatto finora, dimostrando di saper dare risposte efficaci e concrete. Grazie a Forza Italia la città continua ad essere al centro dell’azione politica del governo Schifani”, dicono il coordinatore Pepe e i dirigenti Cirignotta e Gnoffo.