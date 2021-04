Area di crisi in commissione Senato, partono verifiche: audizione Invitalia e Ministero

Gela. Sull’area di crisi complessa locale, in attesa del nuovo bando di Invitalia per gli investimenti, è direttamente il Senato che sta tentando di fare chiarezza. Domani, l’”affare” assegnato alla decima commissione industria entra nel vivo. A riferire su ciò che fino ad oggi non è andato per come avrebbe dovuto saranno direttamente i funzionari di Invitalia e i vertici della direzione generale industria del Ministero dello sviluppo economico. Sono state fissate le audizioni, in una vicenda che ad oggi non ha mai prodotto gli investimenti che erano stati inizialmente ipotizzati e che avrebbero dovuto trarre fonte dai venticinque milioni di euro dell’accordo di programma, firmato ormai diversi anni fa. L’area di crisi, successiva al protocollo di intesa del 2014, tocca più di venti Comuni e ha come capofila proprio Gela. La scorsa settimana, la commissione consiliare sviluppo economico ha sentito in audizione il senatore grillino Pietro Lorefice, che a Roma sta seguendo anche le vicende dell’area di crisi e dell’accordo di programma. Ad oggi, tramite Invitalia, solo un progetto è arrivato a finanziamento e il ministero dello sviluppo economico, dopo le modifiche alla legge 181 sulle aree di crisi, punta a favorire un accesso finanziariamente meno rigido, dando spazio anche ad imprese con budget iniziali più limitati. Un mese fa, davanti ai senatori della quinta e della quattordicesima commissione, l’amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri ha confermato che nel caso di Gela “la soluzione della crisi non è pervenuta”.