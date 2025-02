Area di crisi, Libero Consorzio approva l’accordo di programma: sarà rinnovato ma tante incognite

Gela. I risultati attesi, fino a oggi non si sono mai visti, a eccezione di un unico investimento concretizzato sulla filiera del packaging. L’area di crisi e l’accordo di programma, come abbiamo più volte riferito, sono grandi assenti, incompiute per un territorio che sente costantemente la flessione economica e degli investimenti. Il governo nazionale e quello regionale ci riprovano. Nel cassetto sono rimaste risorse per poco meno di ventidue milioni di euro. Non sono mai state usate. L’accordo di programma sarà mantenuto e rinnovato per altri tre anni. Formula, fondi e normativa per le agevolazioni agli investitori, non cambiano e anche questo è un aspetto da valutare, dato che attualmente i risultati sono decisamente scarsi. L’amministrazione comunale ha ratificato di recente la presa d’atto per il rinnovo, che permetterà di non perdere i fondi a disposizione. Un passo mosso adesso dal Libero Consorzio di Caltanissetta, ente chiamato a partecipare a tutte le fasi. Il commissario, con un provvedimento specifico, ha approvato lo schema del “nuovo” accordo di programma.