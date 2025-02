Area di crisi, Regione dà l’assenso al rinnovo dell’accordo di programma: ventuno milioni ancora fermi

Gela. Era la casella che ancora mancava. Sia l’amministrazione comunale sia il Libero Consorzio si erano già espressi sul rinnovo dell’accordo di programma per l’area di crisi. Ora, è toccato al governo regionale. Erano già state confermate le risorse per circa dieci milioni di euro e si aggiungono a quelle stanziate dal governo nazionale. Sono circa ventuno milioni, in totale, i fondi che fino a oggi non sono mai stati destinati agli investimenti. Due bandi per le aziende, coordinati da Invitalia, non hanno prodotto i risultati attesi. L’amministrazione comunale ha lavorato sul punto, nel gruppo di coordinamento e controllo.