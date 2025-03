Area di crisi, verifica commissione su accordo di programma: infrastrutture mai realizzate

Gela. I fondi, per un totale di circa ventuno milioni di euro, sono stati confermati sia dal governo nazionale sia da quello regionale. C’è stato l’assenso al rinnovo dell’accordo di programma per l’area di crisi, per i prossimi tre anni, in attesa che venga definitivamente ufficializzato. Proprio intorno all’accordo di programma e a tutto ciò che ne doveva conseguire si stanno determinando le verifiche della commissione consiliare sviluppo economico, presieduta dal dem Antonio Moscato. Lo stesso presidente e gli altri componenti Rosario Faraci, Lucia Lupo, Antonino Biundo e Cristina Oliveri, in questo periodo, stanno approfondendo i contenuti ma soprattutto vogliono valutare le ragioni dei mancati interventi sul territorio, con in testa quelli infrastrutturali. C’è stato un confronto con l’assessore Filippo Franzone. A corollario dell’accordo di programma, legato alla fase di riconversione della raffineria Eni, erano indicati interventi per l’infrastrutturazione, pure dell’area industriale. A oggi, mancano del tutto. Allo stesso modo, le valutazioni concernono uno strumento istituzionale che avrebbe dovuto attrarre investimenti alternativi a quelli di Eni: attualmente non si sono visti, a eccezione dell’unico concretizzato nel ciclo del packaging. Più volte, il sindaco Di Stefano e lo stesso Franzone, durante le riunioni del gruppo di coordinamento e controllo, hanno fatto rilevare i tempi lunghi e la farraginosità di procedure, probabilmente legate a una disciplina normativa da rivedere. Il rinnovo già definito difficilmente permetterà di cambiare registro.