Area espropriata negli anni ’80, ex proprietari mai pagati: Comune verserà 554 mila euro

Gela. Il progetto, che poi portò ai lavori, risale addirittura al 1981. Sono trascorsi quarant’anni dalla definizione degli aspetti tecnici, che poco tempo dopo permisero l’avvio dei cantieri per il prolungamento stradale di via Tucidide e via Ermocrate. Vennero occupate anche aree private e ancora oggi, nonostante sentenze favorevoli dei giudici civili e amministrativi, gli ex proprietari non hanno ricevuto nessun indennizzo dal Comune. Dopo l’ennesima decisione del Tar, che si è pronunciato sul giudizio di ottemperanza, in municipio è stato messo nero su bianco che bisognerà procedere con l’acquisizione sanante delle aree, visto che non c’è più la possibilità di restituirle agli ex proprietari. Si è intanto insediato il commissario ad acta, a seguito della pronuncia del Tar, che di fatti ha portato i funzionari del Comune e quelli del settore patrimonio a definire la proposta da attuare. Il pagamento complessivo, compreso di interessi, arriva ad un totale di 554 mila euro. A tanto hanno portato le stime sul valore delle aree effettuate dai tecnici del municipio, oltre al peso degli interessi, generato dagli anni trascorsi senza che ci fosse mai alcun riscontro da parte del municipio. Gli espropriati furono costretti a rivolgersi ai giudici. Per non gravare direttamente sulle casse del municipio, con una somma comunque pesante e da coprire entro tempi precisi, verrà attivato un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti, come si legge nella proposta avanzata dagli uffici al commissario ad acta.