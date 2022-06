Area ex Asi, lavori per il ripristino dell’illuminazione: zona da anni senza veri servizi

Gela. In un’area industriale che versa in condizioni strutturali allarmanti, qualche sprazzo si inizia ad intravedere. Sono in corso le attività per ripristinare l’illuminazione pubblica, fuori uso da anni. Interventi attesi da tempo e che rientrano in un progetto più ampio di efficientamento energetico. Gli imprenditori insediati ma anche la commissione consiliare sviluppo economico e l’amministrazione comunale, da tempo chiedono un adeguamento e un miglioramento delle condizioni dell’area ex Asi, a partire dall’illuminazione.